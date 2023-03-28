إنتاج ليبيا النفطي يبلغ أكثر من 1.2 مليون برميل في ظل التراجع الطفيف لخام برنت

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج النفط الخام بلغ مليون و207 ألف برميل يوميًا، فيما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل يوميًا.

جاء ذلك وفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط يوم الإثنين، وقالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 863 مليون قدم مكعب.

وتراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، بعد الارتفاع في الجلسة السابقة، مع تركيز الأسواق على التطورات في الأزمة المصرفية ومؤشرات تعزيز الطلب في الصين.

وتراجعت الأسعار بعد ارتفاعها، بأسرع وتيرة في أكثر من أربعة أشهر يوم الإثنين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 77.93 دولار للبرميل.