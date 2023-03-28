تغييرات جديدة… أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 28 مارس

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 27 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 27 مارس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7918 د‫.‬ل – للبيع – 4.7679 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.0975 ~5.0925 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4600 ~5.4200 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

620 ~655 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1225 ~5.1175 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,14 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.40 ~2.70 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =240.00 للجرام

نسبة سحب بطاقات الايفاء =2.50%

اسعار الدولار بالصكوك:

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.28 ~ 5.27 دينار

الجمهورية 🏦

+4.50 ~4.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.2600 ~5.2300 دينار

الصحاري 🏦

+1.00 ~2.50 قروش على سعر الكاش

الواحة 🏦

+80 ~75 قرش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش

الإجماع العربي 🏦

10.00 ~09.50 دينار