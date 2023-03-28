خاص.. مدير مكتب الإعلام بالجمهورية يفصح لصدى عن رفع سقف السحب

أفاد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد”في تصريح خاص لصدى الاقتصادية برفع قيمة السحب إلى 5000 دينار من داخل الفرع، ومن خارج الفرع 4000 دينار.

وأضاف “سعيد” أنه بإمكان المواطنين السحب من جميع أجهزة الصراف الآلي بسقف 1000 دينار يومياً، و 5000 أسبوعياً، و10,000 دينار شهرياً، كما أكد على رفع سقف الشراء اليومي عبر نقاط البيع إلى 3000 دينار يومياً، و10,000 دينار شهرياً .

وذكر “سعيد” على إمكانية سحب”بطاقة إيفاء و بطاقة الطالب ” من داخل الفرع بسقف 1800 دينار ، وسحب بطاقة الصديق بسقف 1000 دينار يومياً و 10,000دينار شهريا .

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