رقدالين| دوريات جهاز الحرس البلدي تقوم بجولات تفتيشية على الأسواق والمخابز

رقدالين 28 مارس 2023 (وال)- تواصل دوريات جهاز الحرس البلدي فرع رقدالين، جولاتها التفتيشية صحبة مفتشي مكتب الإصحاح البيئي على الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق المنطقة.

وشملت الجولة أمس الإثنين، عددًا من المخابز والأسواق وبيع المواد الغذائية واللحوم والخضار والفواكه.

وأوضح المكتب الإعلامي للحرس البلدي، أنه تم ضبط عدة مخالفات صحية ونظافة عامة وانتهاء صلاحية ومواد أخرى غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى أن عدة أصناف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تمت مصادرتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. (وال)

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