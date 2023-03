بينها بطاقة «إيفاء».. مصرف الجمهورية يرفع سقف السحب اليومي

أفاد المكتب الإعلامي لمصرف الجمهورية برفع قيمة السحب اليومي إلى 5 ألآف دينار من داخل الفرع، و4 ألآف دينار من خارج الفرع.

وأشار المكتب الإعلامي إلى رفع قيمة السحب عبر أجهزة الصراف الآلي إلى ألف دينار يومياً، و5 ألآف أسبوعياً، و10 ألآف دينار شهرياً، إلى جانب رفع سقف الشراء اليومي عبر نقاط البيع إلى 3 ألآف دينار يومياً، و10 ألآف دينار شهرياً.

وأكّد المكتب الإعلامي إمكانية سحب بطاقة إيفاء و بطاقة الطالب من داخل الفرع بسقف ألف و800 دينار، وسحب بطاقة الصديق بسقف ألف دينار يومياً و10 ألآف دينار شهريا.

