مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية يؤكد لـ”تبادل” رفع سقف السحب بفروع المصرف وعبر خدمة الصراف الٱلي ونقاط البيع

كشف مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لقناة تبادل اليوم الثلاثاء بأن المصرف رفع قيمة السحب إلى 5000 دينار من داخل الفرع ومن خارج الفرع إلى 4000 دينار.

وأضاف “سعيد” أنه بإمكان المواطنين السحب من جميع أجهزة الصراف الآلي بسقف سحب 1000 دينار يومياً، و5000 أسبوعياً، و10,000 دينار شهرياً، إضافة إلى رفع سقف الشراء اليومي عبر نقاط البيع إلى 3000 دينار يومياً، و10,000 دينار شهرياً.

وأشار “محمد سعيد” في تصريحه إلى إمكانية السحب من بطاقة “إيفاء” وبطاقة “الطالب” من داخل الفرع بسقف 1800 دينار ، وسحب بطاقة الصديق بسقف 1000 دينار يومياً و10,000دينار شهريا.

