اقتصاد

خاص.. 50 مليون يفصح فريق السيولة لصدى الاقتصادية عن تفاصيل توزيعها على فروع الوحدة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن السيولة الموزعة على فروع الوحدة ببنغازي والجبل الأخضر والبطنان والسدرة والواحات والتي يبلغ إجماليها 50 مليون .

وتتمثل في شحات 10 مليون ، اجدابيا 10 مليون ، الميدان 2 مليون ، المختار 2 مليون ، الرئيسي بنغازي 2 مليون ، الرويسات 2 مليون ، تيبستي 2 مليون ، القارية السياحية 2 مليون ، السوق 2 مليون ، الصابري 2 مليون ، المنارة 2 مليون ، جردينة 2 مليون ، دريانه 2 مليون ، النهر 2 مليون ، حديقة الشعب 2 مليون ، الخليج 2 مليون ، المدينة 2 مليون

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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