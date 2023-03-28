حلقة جديدة في مسلسل أزمة الثقة في الأسواق المالية العالمية بسبب انهيار البنوك

قال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز أمس الإثنين 27 مارس 2023، إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

وفي بيان منفصل ذكرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التي سيطرت على سيليكون فالي هذا الشهر أنها حصلت على حقوق تقدير الأسهم في فيرست سيتيزنز بقيمة محتملة تصل إلى 500 مليون دولار كجزء من الصفقة.

وبحسب وكالة “رويترز”، قال فيرست سيتيزنز إن الصفقة تهدف إلى الحفاظ على مركزه المالي القوي، وإن الشركة الجديدة ستظل قادرة على مواجهة المشكلات وتملك محفظة قروض متنوعة وقاعدة ودائع.

وبموجب الصفقة ستستحوذ شركة فيرست سيتيزنز بنك آند ترست على أصول لسيليكون فالي قيمتها 110 مليار دولار وودائع بقيمة 56 مليار دولار وقروض بقيمة 72 مليار دولار.

وبدأ من أمس 17 فرعا كانوا يتبعون بنك سيليكون فالي من قبل في العمل كوحدة تابعة لبنك فيرست سيتيزنز ، يمتلك فيرست سيتيزنز نحو 109 مليار دولار من الأصول وتبلغ إجمالي ودائعه 89.4 مليار دولار.

والآن، ستدار كل قروض هذا الكيان وودائعه من قبل “فيرست سيتيزنز “، فيما ستبقى نحو 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى تحت إدارة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

وتسبب إفلاس مصرف سيليكون فالي بنكا في موجة من الذعر في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة مع تداعيات وصلت حتى إلى الأسواق الأوروبية.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه مستثمرو ومحللو البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا بغية استعادة الاستقرار المالي، إذ يخشون من استمرار الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ولا تزل اضطرابات الأسواق مستمرة بعد انهيار اثنين من أكبر البنوك الأمريكية هذا الشهر والاستحواذ على بنك كريدي سويس الذي رتبت له الحكومة السويسرية، وهبط سهم دويتشه بنك الجمعة الماضية وسط مخاوف من أن الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تستطع حتى الآن احتواء أسوأ صدمة للقطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.