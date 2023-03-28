مراسم التسليم والإستلام بين رئيس السابق لشركة الواحة للنفط ورئيسها الجديد

طرابلس 28 مارس 2023 (وال)- جرت صباح اليوم الثلاثاء بمقر شركة الواحة للنفط، مراسم التسليم والإستلام بين رئيس لجنة الإدارة السابق أنور على الشهلول والدكتور فتحي بن زاهية رئيس لجنة الإدارة الجديد.

وعبر الشهلول عن شكره وإمتنانه للجميع على الدعم والمساعدة التى تم تقديمها له خلال فترة عمله بالشركة، متمنيًا التوفيق للدكتور فتحي بن زاهية في مهامه الجديدة.

من جانبه، أثنى بن زاهية على الجهود التى بذلها سلفه خلال فترة توليه مهام عضوية لجنة الإدارة ومن ثم رئيسًا للجنة الإدارة، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المستقبلية. (وال)

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