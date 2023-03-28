“الطرابلسي” يوقع قرار تسوية مستحقات المنتسبين لوزارة الداخلية

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” مع رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات والمكاتب بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات وذلك لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بسير العمل بقطاعات وزارة الداخلية بشأن القرطاسية والإعاشة والتموين والقيافة ومعالجة عدد من الاشكاليات الخاصة بسير العمل بالإضافة إلى مناقشة الازدحامات الحاصلة امام محطات الوقود.

كما وقع “الطرابلسي” ترقيات وتسويات مستحقيها من ضباط وضباط صف وأفراد وعلى رأسهم شهداء الواجب والبالغ عددهم 43100 عضواً ، كما أصدر تعليماته بانجاز أي ترقية مستحقة لأي عضواً من هيئة الشرطة ممن تأخرت ترقيتهم.

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