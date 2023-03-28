خاص.. السيولة لصدى: 60 مليون تصل إلى فروع الجمهورية شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي مساء اليوم الثلاثاء شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا ، ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها بإحتياجاتها من السيولة اليومية .

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