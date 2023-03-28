مصرف الجمهورية يُعلن رفع قيمة السحب النقدي اليومي

طرابلس 28 مارس 2023 (وال)- أعلن مصرف الجمهورية اليوم الثلاثاء، عن رفع قيمة السحب بالمصرف إلى ( 5000 ) دينار من داخل الفرع و( 4000 ) دينار من خارج الفرع.

كما اعلن عن رفع سقف السحب عبر أجهزة الصراف الآلي إلى ( 1000 ) دينار يوميًا، و ( 5000 ) أسبوعيًا، و ( 10.000 ) دينار شهريًا، كما رفع سقف الشراء اليومي عبر نقاط البيع إلى ( 3000 ) دينار يوميًا، و ( 10.000 ) دينار شهريًا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمصرف؛ بأنه يمكن سحب”بطاقة إيفاء و بطاقة الطالب” من داخل الفرع بسقف ( 1800 ) دينار، وسحب بطاقة الصديق بسقف ( 1000 ) دينار يوميًا و ( 10.000) دينار شهريًا. (وال)

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