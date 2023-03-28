الخطوط الجوية الليبية تعلن توفير رحلة إضافية إلى القاهرة – اسعار التذاكر

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء عن توفير رحلة إضافية من معيتيقة الى القاهرة ذهاباً واياباً وذلك يوم الأحد القادم الموافق 2 أبريل لسنة 2023 م

وبحسب الخطوط الجوية الليبية يأتي ذلك تلبية للطلب المتزايد على الرحلات إلى القاهرة .

وأشارت الخطوط الجوية الليبية، الى أن موعد إقلاع الرحلة معيتيقة القاهرة رقم LN202 سيكون على تمام الساعة 22:00 مساًء بتاريخ 2023/04/02.

وأفادت الخطوط الجوية الليبية، الى أن موعد إقلاع الرحلة العودة القاهرة معيتيقة رقم LN203 سيكون على تمام الساعة 02:30 بعد منتصف الليل بتاريخ 2023/04/03 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وبحسب الخطوط الجوية الليبية، تبدأ الأسعار من 1255 د.ل للبالغين ذهاب وعودة.

عليه يطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة 3 ساعات.

للحجز والإستفسار الرجاء زيارة مكاتب مبيعات الشركة الرئيسية أو الوكلاء المعتمدين.