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الخطوط الجوية الليبية تعلن عن رحلة اضافية الى تركيا .. اسعار التذاكر

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء عن تسيير رحلة إضافية إلى اسطنبول ذهاباً وإياباً عبر مطار معيتيقة الدولي بتاريخ 02 أبريل لسنة 2023 م

وأوضحت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع معيتيقة اسطنبول رقم LN188 سيكون على تمام الساعة 22:00 مساًء بتاريخ 2023/04/02.

وأشارت الى أن موعد إقلاع العودة اسطنبول معيتيقة رقم LN189 سيكون على تمام الساعة 02:45 بعد منتصف الليل بتاريخ 2023/04/03 بتوقيت جمهورية تركيا.

وبحسب الخطوط الجوية الليبية، تبدأ الأسعار من 1135 د.ل للبالغين ذهاب وعودة.

ويطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة 3 ساعات.

وللحجز والإستفسار الرجاء زيارة مكاتب مبيعات الشركة الرئيسية أو الوكلاء المعتمدين.

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المشهد

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