الخطوط الجوية الليبية تعلن عن رحلة اضافية الى تركيا .. اسعار التذاكر

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء عن تسيير رحلة إضافية إلى اسطنبول ذهاباً وإياباً عبر مطار معيتيقة الدولي بتاريخ 02 أبريل لسنة 2023 م

وأوضحت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع معيتيقة اسطنبول رقم LN188 سيكون على تمام الساعة 22:00 مساًء بتاريخ 2023/04/02.

وأشارت الى أن موعد إقلاع العودة اسطنبول معيتيقة رقم LN189 سيكون على تمام الساعة 02:45 بعد منتصف الليل بتاريخ 2023/04/03 بتوقيت جمهورية تركيا.

وبحسب الخطوط الجوية الليبية، تبدأ الأسعار من 1135 د.ل للبالغين ذهاب وعودة.

ويطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة 3 ساعات.

وللحجز والإستفسار الرجاء زيارة مكاتب مبيعات الشركة الرئيسية أو الوكلاء المعتمدين.