خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن تفاصيل التوزيعات على فروع الجمهورية شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل توزيعات الشحنة التي وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي مساء اليوم الثلاثاء بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية .

وتتمثل الفروع الموزعة عليها: المدينة 9 مليون ، السوق 4.500 مليون ، الفندق 4 مليون ، سوق الجريد 3 مليون ، سوق النور 6.500 مليون ، الجامعة 2 مليون ، الفويهات 3 مليون ، اوزو 2 مليون ، الحدائق 4 مليون ، بوعطني 4 مليون ، المعرض 3 مليون .

الوحدة العربية 5.500 مليون ، الصابري 4 مليون ، المركز الطبي 3.500 مليون ، المختار 2 مليون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية