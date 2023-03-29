الصين تنفق مليارات الدولارات لإنقاذ الدول النامية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أظهر تقرير أعدهُ البنك الدولي أن الصين أنفقت حوالي 240 مليار دولار على الإنقاذ المالي لما يصل إلى 22 دولة نامية بين عامي 2008 و2021.

وأشار تقرير البنك الذي شارك في إعداده باحثون من كلية كنيدي التابعة لجامعة هارفارد وإيد داتا ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، إلى أن المبلغ زاد في السنوات القليلة الماضية مع مواجهة مزيد من الدول لمصاعب في تسديد القروض التي أُنفقت على البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق.

كما خلُصت الدراسة إلى أن قروض الصين للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون ارتفعت من أقل من خمسة في المائة من محفظة إقراضها الخارجية في عام 2010، إلى 60 في المائة في 2022، وفقًز لبيانات البنك الدولي.