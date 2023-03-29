لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني

عقدت لجنة متابعة ميزانية النفط اليوم الثلاثاء اجتماعها الثاني للعام الجاري، والذي خصص لمناقشة الإنفاق التنموي لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة مؤشراته، بالإضافة لمناقشة خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية والتي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل.

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال الاجتماع عرضا ضوئيا يوضح ملامح خطة التطوير للعام 2023، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الاستكشاف بعد قرار الحكومة رفع القوة القاهرة.