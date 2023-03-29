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مصرف ليبي يوضح بشأن الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم الإربعاء 29 مارس 2023

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

تحديث مصرف شمال أفريقيا بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الإربعاء الموافق 29 مارس 2023 .

  • الفرع الرئيسي
  • فرع سوق الجمعة
  • فرع اجدابيا
  • فرع مسلاته
  • فرع قصر بن غشير
  • فرع مصراته
  • فرع طبرق
  • فرع تاورغاء
  • فرع الخمس
  • وكاله الجيل الجديد
  • وكالة LTT
  • وكاله وادي الربيع
  • وكالة السبيعة
  • وكالة ساحل الزيتون
  • وكالة بن وليد
  • وكالة معيتيقة
  • وكاله زاوية المحجوب
  • وكاله سوق الخميس المركز
  • سوق النعاري – مصراته
  • مبنى الإدارة الرقابية
  • شباك الجامعة

علما بأنه تم رفع سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

  • السقف اليومي 1000 دينار.
    وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
  • السقف الاسبوعي 3000 دينار.
  • السقف الشهري 5000 دينار.

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