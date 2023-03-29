الرقابة تحذر المواطنين من شراء لحم المفروم الجاهز.. لهذا السبب!

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ،المستهلكين من شراء اللحم المفروم الجاهز والمغلف بعد التحضير من القصابين، وذلك لوجود غش تجاري أثناء تحضيره.

وذكر المركز في منشور عبر صفحته على الفيسبوك (( أن القصابين يضيفون إلى اللحم المفروم الجاهز بقايا الأحشاء، والشحوم، والصبغات المحظور استخدامها، لمنحه المظهر الطازج، بحسب مجلة فسانيا .

وكذلك تخزينه لفترات طويلة داخل الثلاجة ” الفريز ” ونصح مركز الأغذية المواطنين باختيار اللحم داخل المحل ، والطلب من صاحب القصاب فرمه ، منبها أصحاب القصابين بضرورة التكرار الدوري لتنظيف آلة فرم اللحم وإزالة بقايا اللحوم العالقة داخلها.