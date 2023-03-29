تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 29 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 29 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7817 دينار، مسجلاً انخفاضاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1772 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8882 دينار، والدولار الكندي 3.5124 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2501 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2733 دينار، والدرهم الإماراتي 1.302 دينار، والدينار التونسي 1.5473 دينار، والدرهم المغربي 0.4665 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: