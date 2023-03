عبر معبري «الدبداب» و«عين قزام».. الجزائري مستعدة للتصدير نحو ليبيا

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، استعداد بلاده لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعبرين الحدوديين «الدبداب» و«عين قزام».

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن خالدي قوله إنّ «الجانب الجزائري على الاستعداد التام لإطلاق عمليات التصدير الى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب وعين قزام».

وأوضح مدير الجمارك الجزائرية أن مصالح الجمارك تعمل جاهدة من أجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد.

وأشار إلى أنّه سيتم اتخاذ حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر، مشددا على أنّ الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هوالتعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والسماح بدخول المنتوج الجزائري الى الاسواق الإفريقية.

