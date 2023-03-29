“أرامكو” السعودية تستحوذ على 10% من أسهم الشركة الصينية “رونغ شينغ

استحوذت شركة “أرامكو” السعودية، على حصة 10 بالمئة في الشركة الصينية للبتروكيماويات “رونغ شينغ”،ما يعادل مليار سهم في صفقة تُقدر قيمتها بـ 3.6 مليار دولار، بهدف توسيع نشاطها في الصين.

أشارت الشركة أن الصفقة تتضمّن تخصيص 480 ألف برميل من النفط الخام يوميّاً إلى مصفاة “رونغ شنغ” للبتروكيماويات في مقاطعة “تشجيانغ” الشرقية على مدى 20 عاماً.

وأعلنت شركة رونغ شينغ للبتروكيماويات هذا النبأ في إفصاح لبورصة شنتشن الاثنين.

وجاء في البيان أن تشجيانغ للبتروكيماويات ستبيع حصة تعادل عشرة بالمئة من رونغ شينغ للبتروكيماويات مقابل 24.3 يوان (3.35 دولار) للسهم لشركة أرامكو أوفرسيز.

وذكر البيان أن أرامكو ستقدّم ائتماناً قدره 800 مليون دولار لشركة “رونغ شنغ” للشراء، بالمقابل تستحوذ شركة أرامكو أوفرسيز، وهي شركة تابعة لأرامكو، على الأسهم.

تمتلك “رونغ شنغ” 51 بالمئة في شركة “جيجيانغ”، والتي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنويّاً.