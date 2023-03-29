الدولار يرتفع مقابل الدينار في السوق الرسمية

الوطن| رصد

ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، إلى 4.78 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار، وسعر اليورو عند 5.17 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار.

وتاليا أسعار العملات: