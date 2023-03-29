الدولار يرتفع مقابل الدينار في السوق الرسمية

الوطن| رصد
ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، إلى 4.78 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار، وسعر اليورو عند 5.17 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.
ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7817 د.ل
|4.7937 د.ل
|4.7698 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1772 د.ل
|5.1901 د.ل
|5.1642 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8882 د.ل
|5.9029 د.ل
|5.8735 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5124 د.ل
|3.5211 د.ل
|3.5036 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1923 د.ل
|3.2003 د.ل
|3.1843 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1874 د.ل
|5.2004 د.ل
|5.1744 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.461 د.ل
|0.4622 د.ل
|0.4599 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4603 د.ل
|0.4615 د.ل
|0.4592 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6949 د.ل
|0.6966 د.ل
|0.6931 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.63 د.ل
|3.63 د.ل
|3.62 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2733 د.ل
|1.2765 د.ل
|1.2701 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.302 د.ل
|1.3053 د.ل
|1.2988 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5473 د.ل
|1.5512 د.ل
|1.5434 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4665 د.ل
|0.4676 د.ل
|0.4653 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.38 د.ل
|1.39 د.ل
|1.38 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.623 د.ل
|0.623 د.ل
|0.623 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2501 د.ل
|0.2507 د.ل
|0.2494 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6938 د.ل
|0.6955 د.ل
|0.6921 د.ل
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