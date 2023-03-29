ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار اليورو مقابل الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر العملة الأمريكية ارتفاعا في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، زاد متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.77 دينار أمس.

في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار، وسعر اليورو عند 5.17 دينار.

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار.