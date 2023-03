المجلس الأعلى للطاقة برئاسة “الدبيبة” يتابع خطة مؤسسة النفط لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا

ناقش المجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال الاجتماع العادي الثالث للمجلس والذي عقد اليوم الأربعاء بديوان المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا.

وتناول الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة وعدد من خبراء المؤسسة، الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين “أ ـ هـ”, إضافة إلى مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

وأكد “الدبيبة” على أن دعم المؤسسة والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لكافة مؤسسات الدولة، مشددا على أن الشروع في ملف الطاقة البديلة بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها، ومشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها “2023 -2027” وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.

