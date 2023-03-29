“الدبيبة” يؤكد أن الشروع في ملف الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها

انعقد بديوان المؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من خبراء المؤسسة.

كما خصص الاجتماع لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين ( أ ـ هـ)، كما تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

ومن جهة أكد “الدبيبة” بصفته رئيس المجلس، أن دعم المؤسسة والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لكافة مؤسسات الدولة، والشروع في ملف الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها، ومشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.

وفي ختام الاجتماع أكد المجتمعون دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.

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