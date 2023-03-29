اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 60 مليون إلى فروع الوحدة شرق البلاد .. وهذه التوزيعات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي مساء اليوم الاربعاء شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الوحدة .

موزعة على: الأبيار 10 مليون ، المرج 5 مليون ، الميدان 3 مليون ، المختار 3 مليون ، الرئيسي بنغازي 3 مليون ، الرويسات 3 مليون، تيبستي 3 مليون ، القاريه السياحية 3 مليون ، السوق 3 مليون ، الصابري 3 مليون ، المنارة 3 مليون ، جردينة 3 مليون ، دريانه 3 مليون ، النهر 3 مليون ، حديقة الشعب 3 مليون ، الخليج 3 مليون ، المدينة 3 مليون .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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