انخفاض للذهب وارتفاع للنفط والدولار في تعاملات اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاض إثر انحسار المخاوف من اتساع أزمة البنوك العالمية، في حين ارتفع النفط وزاد الدولار قليلا أمام معظم العملات الرئيسية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية إلى 1961.80 دولارا للأوقية بعدما زاد 1% أمس الثلاثاء، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 1963.10 دولارا.

وارتفع الدولار قليلا أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الأربعاء وارتفع مؤشر أداءه أمام 6 عملات رئيسية ب0.15%، فيما انخفض اليورو إلى 1.08 دولار، بينما سجل الإسترليني تراجعا طفيفا إلى 1.23 دولار لينزل قليلا عن أعلى مستوى خلال الجلسة في نحو شهرين عند 1.2348 دولار سجله الجلسة الماضية، وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6674 دولار.

وفيما يخص أسعار النفط فقد سجلت ارتفاع لليوم الثالث، حيث يثير وقف الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79.07 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 73.79 دولارا للبرميل.