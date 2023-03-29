اقتصاد

خاص.. “الدبيبة” يأذن للتسجيل العقاري بتفعيل عمله جزئياً

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على قرار سابق لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بخصوص منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً .

وتقضي المادة الأولى من القرار بقبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية ، وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية ، ومنح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية .

ومنح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع ، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه ، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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