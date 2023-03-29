مجلس شؤون الطاقة يتابع خطة رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميا

عقد اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، في ديوان المؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من خبراء المؤسسة.

لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين (أ ه)، كما تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، أن دعم المؤسسة والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لكافة مؤسسات الدولة، والشروع في ملف الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها، ومشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.

وأكد المجتمعون دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023-2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.