المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن رفع الإنتاج بحقل إيراون

أعلنت المؤسسة الوطنية لنفط عن بداية إنتاج 3000 برميل يوميًا من حقل إيراون وذلك تنفيذ لسياسة المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا.

حيث بدأت شركة زلاف، اليوم الأربعاء، في عمليات ضخ النفط الخام ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر من حقل إيراون النفطي بمعدل 3000 برميل يوميًا.

وأوضحت المؤسسة أنه من المتوقع أن تصل معدلات الإنتاج لحقـل إيراون إلى أكثر من 16 ألف برميل يوميا في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنابيب الرابط بين حقل إيراون والشرارة.

وأشارت إلى أن شركة زلاف ليبيا تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج وذلك بمعدل 12 رحلة يوميًا من خزانات الإنتاج بحقل إيراون إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

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