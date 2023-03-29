اقتصاد عاجل

تراجع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 29 مارس 2023

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 29/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وتراجعت اسعار كسر الذهب في الاسواق الليبية بشكل طفيف في ظل تذبذب سعر أونصة الذهب عالمياً مابين الارتفاع والانخفاض.

سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1962.8 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب237.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب276.50 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب289.66 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب316.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 295 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~320 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب330 ~350 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.30 ~2.50 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك