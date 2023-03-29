وزيرة الشؤون الاجتماعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن “منحة الزوجة والأبناء”

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” أنه تم عقد اجتماع اللجنة التسييرية بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وهذه اللجنة برئاستي كوزيرة للشؤون الاجتماعية وعضوية من مندوبي وزارات مختلفة.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية” إن “الاجتماع تمحور على الخطوات التي توصلت إليها لجان الفنية والفرعية والرئيسية لمشروع استراتيجية الحماية الاجتماعية، هذا المشروع الوطني الضخم الذي تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى حماية استراتيجية كاملة للحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع.

وأشارت الوزيرة إلى أن “من أهم الدوافع التي أدت إلى انطلاق هذا المشروع، والعمل بشكل جاد على المضي قُدماً نحو استكمال هذا المشروع، هي التغيرات أو الظواهر التي أصبحت تهدد الأمن الاجتماعي في المجتمع، وكما ستتواصل الفرق عملها الذئوب، وفي نهاية عام 2023 نخرج بإستراتيجية الحماية الاجتماعية في صورتها النهائية.

أما بخصوص منحة الزوجة والأبناء قالت “الكيلاني”: هذه المنحة التي تعطى من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة بالخصوص، حيث تولت وزارة الشؤون الاجتماعية صرفها، منها منحة المهجرين والنازحين، وكذلك منحة الزوجة والأبناء وفق قانون المخصص لها لعام 2013 للعام الثالث على التوالي حكومة الوحدة الوطنية تدعم هذا المشروع الوطني للأسر الليبية، حيث تم صرف قيمة ثلاث أشهر للأولاد تحث سن الثامنة عشر، وكذلك الزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشر، كما وصلت إلى كافة المصارف التجارية، والبطاقات توزع على كافة المستهدفين من خلال فروع وزارة الشؤون الاجتماعية.