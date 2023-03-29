خاص.. مدير الجمارك يتحدى وزير المالية بالوحدة الوطنية ويعين عقيد مشرف عام لميناء الخمس

قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: في اجراء فيه تحدي صارخ لوزير المالية بالوحدة الوطنية مدير عام مصلحة الجمارك يعين عقيد مشرف عام لميناء الخمس.

حيث قام مدير عام مصلحة الجمارك بتعيين العقيد حسين أبورقيقة مشرفاً عام لميناء الخمس ، جاء هذا التعيين بعد كتاب وزير المالية بعدم نقل رئيس مركز جمرك ميناء الخمس واعتباره كأنه لم يكن.

وتابع بالقول: قام مدير الجمارك بابتداع منصب جديد غير موجود في الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، مضيفاً أن هذا التعيين المفهوم الوحيد له أنه تحدي لتعليمات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

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