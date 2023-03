أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاربعاء، عن بدء شركة زلاف عمليات ضخ النفط الخام ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر من حقل إيراون النفطي بمعدل 3000 برميل يومياً، وذلك تنفيذًا لسياسة المؤسسة للرفع من معدلات الانتاج إلى 2 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الوطنية للنفط بأنه من المتوقع أن تصل معدلات الانتاج لحقل ايراون إلى أكثر من 16 ألف برميل يومياً في حالة جاهزية جيمع الابار وخط الانابيب الرابط بين حقل ايراون والشرارة.

وحسب المكتب الاعلامي للوطنية للنفط بأنه يشار إلى أن شركة زلاف ليبيا تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج، وذلك بمعدل 12 رحلة يومياً من خزانات الانتاج بحقل إيراون إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعلميات النفطية.

The post الوطنية للنفط تعلن بداية إنتاج 3000 برميل يوميًا من حقل إيراون appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا