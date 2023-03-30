صعود آسيوي وتراجع أوروبي في مؤشر الدول المصنعة للسيارات

أظهرت إحصاءات المنظمة الدولية لمصنّعي السيارات، للعام 2022 هيمنة دول من قارة آسيا على قائمة الدول العشر الأسرع نمواً في إنتاج السيارات، وفي مقدمتها ماليزيا بنمو سنوي نسبته 46‎% وأوزبكستان عند 38‎% وإندونيسيا 31‎%.

في المقابل تشهد الدول الأوروبية تراجعاً ملحوظاً، وفي مقدمتها أوكرانيا، بنسبة انخفاض بلغت 82‎% وصربيا بتراجع نسبته 79‎% وروسيا بتراجع بلغ 61‎%.

أما ألمانيا فحافظت على مكانتها محتلةً المركز العاشر بين الدول العشر الأسرع نمواً في إنتاج السيارات، وكذلك المغرب البلد العربي الوحيد على القائمة حيث احتفظ بموقعه للسنة الثانية على التوالي، رغم تراجع سنوي بنسبة 8‎%.