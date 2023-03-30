انخفاض جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 30 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 30 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.781 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1812 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8892 دينار، والدولار الكندي 3.5276 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2496 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2733 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3018 دينار، والدينار التونسي 1.5598 دينار، والدرهم المغربي 0.4675 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: