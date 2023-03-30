استقرار أسعار النفط والسوق تتطلع على صادرات العراق

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث عوض انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية انخفاضًا أقل من المتوقع للإمدادات الروسية، في حين يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في صادرات نفط كردستان العراق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 78.23 دولارًا للبرميل. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 73.09 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات أن المنتجين أغلقوا أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي، مع مزيد من الانقطاعات في الأفق، بحسب رويترز.

قال محللون، إن علاوة أسعار النفط بين كردستان والعراق قد تتلاشى في وقت أقرب مما كان متوقعا.

ومن الممكن أن تؤدي “التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل”. ويقدر المحللون أن تدفقات خطوط الأنابيب قد تنمو بنحو 200 ألف برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أدى الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى الحد من انخفاض الأسعار، مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في عامين، استنادًا إلى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 7.5 مليون برميل إلى 473.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس. بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 100 ألف برميل.