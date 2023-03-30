مصرف ليبي يوضح بشأن الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم الخميس 30 مارس 2023

تحديث مصرف شمال أفريقيا بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 .
- الفرع الرئيسي
- فرع جنزور
- فرع الزاوية
- فرع تاجوراء
- فرع سوق الجمعة
- فرع بنغازي الرئيسي
- فرع اجدابيا
- فرع مسلاته
- فرع صبراتة
- فرع مصراته
- فرع سبها
- فرع طبرق
- فرع تاورغاء
- فرع الخمس
- فرع زليتن.
- فرع قصر بن غشير
- وكاله الجيل الجديد
- وكالة LTT
- مبنى قرجي
- وكالة صلاح الدين
- وكالة معيتيقة
- وكاله وادي الربيع
- سوق النعاري – مصراته
- مبنى الإدارة الرقابية
- شباك الجامعة
- وكالة السبيعة
- وكالة ساحل الزيتون
- وكالة بن وليد
- وكاله زاوية المحجوب
- وكاله سوق الخميس المركز
علما بأنه تم رفع سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار. وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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