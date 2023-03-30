المركزي: ارتفاع اليورو وثبات الدولار والإسترليني

الوطن| رصد

ارتفع سعر اليورو في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وزاد الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.24 دينار مقابل 0.25 دينار أمس.

وتاليا أسعار العملات: