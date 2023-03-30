خاص.. فريق السيولة يفصح عن وصول 60 مليون إلى اصدار سبها اليوم لتوزيعها على فروع المصارف بالجنوب

كشف فريق السيولة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار مدينة سبها اليوم الخميس شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس لقسم اصدار مصرف ليبيا سبها لتزويد فروع مصارف المنطقة الجنوبية بالسيولة .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

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