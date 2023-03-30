رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من الخام إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست اليوم الخميس ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين عبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية (فرونت سيوز) -قادمة من اليونان وتحمل علم هونج كونج- رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل إلى الصين.

ولفت المصدر، إلى أن هذه هي الناقلة الثانية خلال شهر رمضان والسادسة والأخيرة خلال شهر مارس الجاري.

يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، إضافة إلى توقف الصادرات من إقليم كردستان العراق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 78.68 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 73.49 دولار للبرميل.