ارتفاع الطلب على التمور بالسوق المحلي بنسبة 60‎ % خلال شهر رمضان المبارك

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الواحات للتمور النوعية فرج سالم استقرار أسعار التمور خلال شهر رمضان المبارك مع زيادة في كميات الطلب بالسوق المحلي بنسبة 60 %.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري تعتبر تمور الدقلة الأكثر طلبا ثم تمور الصعيدي، وبين بأن أسعار التمور تتراوح ما بين 5 إلى 8 دينارات، ومقدرا استهلاك ليبيا من التمور خلال الشهر الفضيل بنحو 3500 طن.

وقال إن إنتاج منطقة الواحات بلغ خلال الموسم الماضي نحو 40.000 طن، وأن عدد الأشجار بمنطقة الواحات يتجاوز 2,700 مليون شجرة نخيل مختلفة الأصناف.