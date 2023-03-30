اقتصاد

خاص.. السيولة يسلم 20 مليون إلى فروع التجاري بالجبل الغربي.. وهذه التوزيعات

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 20 مليون إلى فروع التجاري الوطني بالجبل الغربي.

وتتمثل في غريان 7 مليون ، وكالة جامعة غريان 2 مليون ، الأصابعة 4 مليون ، ككلة 3 مليون ، درج 2 مليون ، غدامس 2 مليون .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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