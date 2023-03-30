خاص.. السيولة يسلم 20 مليون إلى فروع التجاري بالجبل الغربي.. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 20 مليون إلى فروع التجاري الوطني بالجبل الغربي.

وتتمثل في غريان 7 مليون ، وكالة جامعة غريان 2 مليون ، الأصابعة 4 مليون ، ككلة 3 مليون ، درج 2 مليون ، غدامس 2 مليون .

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