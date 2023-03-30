انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و 200 ألف برميل يومياً

انخفض إنتاج النفط الخام، اليوم الخميس 30 مارس 2023، إلى مليون و 200 ألف برميل، كما انخفض إنتاج المكثفات إلى 52 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ و863 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 692 مليون قدم مكعب، و 58 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، 84 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 29 مليون قدم مكعب.