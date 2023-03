“الحنيش” يترأس وفد ليبيا المشارك في الاجتماع الوزاري الخامس للتكتلات الثلاثية الكوميسا ، الاياك ،السادك

ترأس وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية “سعد الحنيش” وفد ليبيا المشارك بالاجتماع الوزاري الخامس للتكتلات الثلاثية، الكوميسا، الاياك، السادك ،الذي عقدت فعالياته يوم الامس الاربعاء، عبر تقنية الفيديو.

واستعرض الاجتماع تقارير الاجتماعات ” السادس والسابع والثامن والتاسع ” للجنة الوزارية القطاعية الثلاثية المعنية بالتجارة والجمارك والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الداخلية.

وأكد “الحنيش” على الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الثلاثية في تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ودعم اصحاب الأفكار الريادية، داعياً الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية بالموافقة على طلب ليبيا بشأن استضافتها مقر الأمانة العامة، ودعم المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.

