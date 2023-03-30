الاقتصاد والتجارة تشارك في الاجتماع الوزاري الخامس للتكتلات الثلاثية ” الكوميسا – الاياك – السادك “

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية “سعد الحنيش” الذي يمثل وفد دولة ليبيا المشارك بالاجتماع الوزاري الخامس للتكتلات الثلاثية ” الكوميسا – الاياك – السادك “.

تناول الاجتماع مناقشة تقارير الاجتماعات ” السادس والسابع والثامن والتاسع ” للجنة الوزارية القطاعية الثلاثية المعنية بالتجارة والجمارك والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الداخلية.

وفي ختام الاجتماع أكد “الحنيش” على الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الثلاثية في تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ودعم اصحاب الأفكار الريادية، داعياً الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية بالموافقة على طلب دولة ليبيا بشأن استضافتها مقر الأمانة العامة ودعم المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بدولة ليبيا.

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