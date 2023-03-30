ميناء الحريقة يستلم 207 ألف برميل نفطي من حقلي مسلة والسرير

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بلغ إنتاج النفط الخام المستلم في ميناء الحريقة النفطي عبر حقلي مسلة والسرير 207 ألف برميل.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، إن الميناء النفطي تسلّم اليوم عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة 207 ألف برميل من الخام الواصل من حقلي مسلة والسرير التابعين لشركة الخليج العربي للنفط.

وأكد المصدر، أن عمليات تصدير الخام تسير بوتيرة طبيعية، لافتًا إلى أن الميناء استقبل اليوم ناقلة لشحن مليون برميل من النفط إلى الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 78.68 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 73.49 دولار للبرميل.