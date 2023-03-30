تحديثات جديدة… أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 30 مارس 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 30 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 30 مارس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.793 د‫.‬ل – للبيع – 4.7691 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.0925 ~5.0900 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4600 ~5.4200 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

630 ~655 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1150 ~5.1125 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,135 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.30 ~2.50 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب238.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =242.00 للجرام

نسبة سحب بطاقات الايفاء =2.50%

اسعار الدولار بالصكوك:

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.28 ~ 5.27 دينار

الجمهورية 🏦

+4.50 ~4.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.2600 ~5.2300 دينار