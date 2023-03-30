خاص.. السيولة يفصح عن تسليم 100 مليون إلى فروع الجمهورية طرابلس

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم فروع الجمهورية بطرابلس 100 مليون .

وتتمثل في الميدان 20 مليون، المقريف 15 مليون، بن غشير 3 مليون، سوق الخميس 2 مليون، بلخير 4 مليون، مستشفى الخضراء 2 مليون، برج طرابلس 6 مليون، القادسية 3 مليون، الدعوة الإسلامية 3 مليون.

بحوث الطاقة 3 مليون، حي الأندلس 2 مليون، مطار طرابلس العالمي 2 مليون، برج أبو ليلة 2 مليون، باب بحر 2 مليون، اسبيعة 3 مليون، القصر 3 مليون، الفلاح مليون .

أبي الأشهر 2 مليون، رأس حسن 3 مليون، الحي الجامعي 2 مليون، البريد 3 مليون، الشط 4 مليون، مستشفى تاجوراء القلب 5 مليون ، ميزران 5 مليون .

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